В Феодосии 1,5 годовалый ребенок выпал из окна частного дома

Малыш выпал из окна первого этажа частного дома.

Происшествие случилось днем 11 августа в частном доме с. Ближнее города Феодосия в момент, когда ребенок остался один в комнате и, как казалось родителям, спал. Мальчик самостоятельно забрался из приставленной к окну кроватки на подоконник, где было открыто окно.

Сейчас ребенок находится в больнице. Семья характеризуется положительно.

ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту травмирования юного жителя региона.

Семья, в которой воспитывается малолетний, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно. В ходе процессуальной проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

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Ольга Сурикова

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