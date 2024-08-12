В Севастополе на пляже Баунти погиб мужчина

Накануне, 11 августа, на скалах у дикого пляжа «Баунти» на мысе Фиолент с разницей в 2 часа в Севастополе произошло два несчастных случая, сообщили в пресс-службе МЧС региона.
В 6:39 поступила информация, что 35-летний мужчина получил травму ноги. Спасатели транспортировали его с крутого склона к карете скорой помощи.
А в 8:42 очевидцы сообщили, что в том же районе другой мужчина сорвался со скалы. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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Ольга Сурикова