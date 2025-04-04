Житель Ялты отправлял в Украину фото и схемы дислокации военных кораблей в Севастополе

Верховный суд Крыма отправил в колонию жителя Ялты, обвиняемого в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

В июле 2023 года мужчина в мессенджере связался с представителями минобороны Украины, сообщив о готовности оказывать содействие и шпионить против Российской Федерации.

Получив задание, он в конце 2023 года фотографировал и снимал, а также зарисовывал схемы мест дислокации Вооруженных Сил России в пригороде Ялты и военных кораблей ЧФ в Севастополе.

Решением суда мужчина приговорен к пяти годам и 25 суткам лишения свободы в колонии общего режима.

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Ольга Сурикова

Фото скриншот видео прокуратуры Крыма из зала суда