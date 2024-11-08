Крымчанин задержан за шпионаж в интересах ГУР Украины

Житель Ленинского района задержан по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по РК и Севастополю.

По информации ФСБ, гражданин России 1992 года рождения передавал сведения «о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе» куратору из Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Во время допроса мужчина признался, что за свое предательство получил от украинского куратора около 4,5 тысячи рублей. Ему скидывали геолокацию, а он забивал в гугл картах, что там находится.

«Возле нефтебазы я ездил с включенной видеокамерой телефона. И возле морского порта я ездил», — рассказал задержанный.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Наказанием за такое преступление может быть пожизненное лишение свободы. На время следствия Киевский районный суд Симферополя заключил подозреваемого под стражу.

Напомним, недавно Севастопольский городской суд признал 28-летнего жителя города виновным по статье «государственная измена» за шпионаж по заданию СБУ.

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Ольга Сурикова