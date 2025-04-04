В Севастополь могут зайти крупные торговые сети

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с статс-секретарём-замминистра промышленности и торговли России Романом Чекушовым обсудил перспективы открытия в нашем городе магазинов крупных ритейлеров.

«Одна из главных проблем нашего ритейла — стоимость молочной продукции, в среднем в Севастополе и Крыму она выше на 25-30%, чем в других городах ЮФО из-за логистики», — подчеркнул Развожаев.

В связи с этим, он отметил, что с учётом сложной логистики, нюансов ценообразования, вопрос прихода крупных игроков в сфере ритейла — один из ключевых вопросов в развитии торговли в нашем регионе.

Обнадеживает, что в Севастополе, по его мнению, есть перспективы для развития сферы ритейла и при поддержке Минпромторга.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото:Развожаев/Telegram