В Балаклавском районе продлен карантин по бешенству

Новый случай выявлен у домашнего питомца

Губернатор Севастополя подписал распоряжение о продлении карантина по бешенству в Балаклавском районе после установления нового очага заболевания. Соответствующий документ размещён на официальном сайте правительства Севастополя.

Новый случай бешенства был выявлен у кота.

«Определить: эпизоотический очаг – территория частного домовладения, расположенного по адресу: Севастополь, Балаклавский район, улица Изумрудная, 5; неблагополучный пункт – территорию Балаклавского муниципального округа города Севастополя», – говорится в распоряжении.

Карантин продлен до 27 июля. В течение этого времени запрещается лечение животных и ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию животных.

Напомним, в селе Флотское Севастополя ребенка покусала дикая лиса. Животное оказалось заражено бешенством, после чего в Балаклавском муниципальном округе объявлен карантин.

Ольга Сурикова