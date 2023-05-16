Житель Таджикистана получил 5 лет за попытку изнасиловать девушку в Севастополе

В Севастополе в суде доказана вина гражданина Таджикистана, который совершил попытку изнасилования местной жительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что в октябре 2021 года ночью мужчина напал на возвращающуюся домой женщину. Он нанес ей несколько ударов и, угрожая убийством, попытался изнасиловать. Однако, услышав голос незнакомца, который вышел на балкон, услышав крики о помощи, он убежал. Спустя какое-то время нападавший был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу.

Балаклавский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в Севастополе задержали жителя одной из республик Северного Кавказа, который устроил дебош в местном кафе и начал бить девушку.

Ольга Сурикова