Гость с Кавказа из-за отказа начал избивать девушку в севастопольском кафе

В Севастополе задержали жителя одной из республик Северного Кавказа, который устроил дебош в местном кафе, сообщает пресс-служба городского УМВД. На него заведено уголовное дело за хулиганство.

Несколько дней назад в одном из кафе в Ленинском районе между посетителями произошел инцидент, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела.

Предварительно установлено, что 28-летний житель из одной из республик Северного Кавказа, находясь ночью в кафе, оказывал знаки внимания 36-летней жительнице Севастополя, а когда та ответила ему отказом, мужчина стал оскорблять ее нецензурной бранью, а затем принялся наносить удары.

В инцидент вмешался персонал заведения, а прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали дебошира.

В настоящее время опрашиваются свидетели происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ольга Сурикова