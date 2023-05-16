В Севастополе пиротехники ликвидируют бомбу на месте обнаружения в частном секторе

Севастопольские пиротехники МЧС России ликвидируют взрывоопасный предмет времен ВОВ в Балаклавском районе.

16 мая в Балаклавском районе Севастополя по улице Связистов обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Информация об обнаружении поступила в 10:15.

По результатам обследования находки и изучения обстановки установлено: бомба немецкого производства SC-50 массой 50 килограммов находится в зоне частной застройки – при этом состояние и тип её взрывателя не позволяют выполнить перевозку.

Принято решение о проведении работ по уничтожению взрывоопасного предмета раздельным методом: взрыватель ликвидируют на месте обнаружения, сам же боеприпас вывезут на спецполигон, где произведут контролируемый подрыв.

Ольга Сурикова