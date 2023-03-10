Житель Симферополя задержан за распространение призывов к экстремизму

Житель Симферополя задержан за распространение в соцсетях экстремистских призывов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что 23-летний крымчанин создал в социальной сети «ВКонтакте» учетную запись и под псевдонимом подготовил и разместил на своей странице, открытой для широкого круга пользователей текст, в котором, согласно экспертному исследованию, содержатся призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам происхождения и национальности», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Ольга Сурикова