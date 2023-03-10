Аттракционы на Историческом бульваре останутся, но поменяют собственника

Город Городское хозяйство Культура
10-03-2023
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Сегодня, 10 марта, директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин рассказал, что аттракционы на Историческом бульваре снесены не будут, но в будущем земля под ними будет передана музею, а оборудование будет заменено на новое.

 «Аттракционы снесены не будут. Все участки будут адаптированы под современное использование, если севастопольцы привыкли к аттракционам – значит аттракционы будут на том же месте, только уже немножко в другом исполнении. Я имею ввиду современные аттракционы, а не такие, какие сейчас», — рассказал Смородкин.

Также он отметил, что сейчас его учреждение не имеет отношения к аттракционам, а работы, которые ведутся на колесе обозрения, вызваны необходимостью приведения его в порядок перед сезоном. Такую информацию директору довел собственник Колеса.

Напомним, музею обороны передадут все развлекательные заведения на Историческом бульваре.

Островский Дмитрий

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