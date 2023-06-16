Житель Севастополя задержан ФСБ за оправдание терроризма

Гражданин Украины задержан в Севастополе за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что житель Севастополя 1969 г.р. в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы, оправдывающие деятельность основателя запрещенной террористической организации «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» Ш. Басаева, и направленные на признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

На мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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Ольга Сурикова