СевГУ и «Инкерстром» договорились развивать экологичное строительство

Севастопольский государственный университет и Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром» подписали соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной и инновационной сферах.



Крупнейший севастопольский университет и одно из старейших предприятий Севастополя планируют совместно внедрять инновационную продукцию и проводить исследования, главным образом в сферах экологического строительства и ландшафтного проектирования для рекультивации карьеров.

В дальнейшем планируется сотрудничество и в подготовке высококвалифицированных кадров в области строительства и архитектуры.

«Перспектив совместной работы у нас много в разных направлениях. Прежде всего — в области строительства. У вас есть уникальный опыт работы с камнем, эту технологию надо сохранять и транслировать, чтобы строители и реставраторы, которых мы готовим, перенимали опыт. В рамках научной деятельности необходимы исследования, направленные на решение задачи, как сделать натуральный камень, с использованием современных технологий, более ходовым и эффективным товаром, повысить объемы его использования в строительстве не только в Севастополе, но и за пределами региона», — сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Тренд на развитие экологичных технологий в строительстве доминирует во всех развитых странах мира. В его основу заложено прежде всего использование натуральных материалов, таких как инкерманский известняк.

В Севастополе на протяжении долгих лет из него возводились архитектурные шедевры. Например, гостиница «Севастополь» или штаб Черноморского флота.

«Наука и производство должны найти точки соприкосновения. Есть много вопросов, в которых мы можем оказать друг другу взаимную помощь. Севастополь находится в уникальном месте, имеет свое месторождение природного белого камня, предприятие по его обработке, а теперь и науку. Мы должны дать новый толчок, чтобы город развивался и становился именно белокаменным», — подчеркнул директор «Инкерстрома» Сергей Чумак.

Он подчеркнул, что предприятие не только занимается добычей камня, разрушая землю, но и обязательно приводит ее в порядок.

«Мы занимаемся обязательными рекультивационными работами, то есть не просто засыпаем котлован, но хотим сделать на его месте зеленые парки и зоны отдыха, поэтому для разработки проектов облагораживания ландшафта мы очень хотим использовать ваш научный потенциал», — сказал он.

Напомним, в августе 2021 года вандалами был разрушен шар из инкерманского камня на парапете в сквере у основания площади Лазарева. По просьбе управления благоустройства департамента городского хозяйства, специалистами АО «Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром» и ГБУ «Парки и скверы» в сквере на площади Лазарева установили новый шар из инкерманского камня.