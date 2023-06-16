Детскую школу в Херсонесе передали правительству Севастополя

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о передаче Севастополю объекта — детского художественно-эстетического центра, созданного на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Соглашение заключено между правительством Севастополя и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».

«Детская школа в Херсонесе – это уже одно из самых значимых мест нашего города. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что ее открытие ждет весь город. Детский художественно-эстетический центр сможет принять почти 900 учеников. Школа открывает фантастические перспективы для наших детей. Мы уверены, что школа оставит свой след в истории культуры не только города, но и всей страны. Аналогов такой школы — нет. Работы на объекте закончились не так давно, но уже сотни севастопольских ребят хотят получать знания в таком значимом для города объекте», — отметил губернатор Михаил Развожаев.

Как напомнили в пресс-службе правительства Севастополя, детская школа искусств – это первая часть масштабного проекта по строительству и реконструкции историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Это также первое специально построенное здание для организации дополнительного образования в сфере искусств. Новое здание позволит принять в 2023 году 844 обучающихся, из них 250 учеников Художественной школы, к 2027 году охват обучающихся мы планируем увеличить до 1 372 человек.

«Уверен, это не только значимое событие художественной жизни всего полуострова, но и большая надежда на то, что будущие воспитанники этого одного из лучших по оснащению творческих заведений страны, оставят для будущих поколений живописные и скульптурные произведения прославляющие в веках место Херсонеса в истории нашей страны», — отметил директор Фонда Иван Есин.

Напомним, 18 марта 2023 года детскую школу искусств в Херсонесе открыл президент Владимир Путин.

Обучение планируется вести по пяти предпрофессиональным программам, которых ранее в Севастополе не было: «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореографическое творчество», «Искусство театра».

Также планируется ввести десять общеразвивающих программ по данным направлениям, в том числе «Раннее эстетическое развитие», «Римская мозаика», «Гончарное дело», «Музыкальный театр», «Графический дизайн», «Искусство эстрадного вокала».

Школа начнет свою работу с началом учебного года, а прием в школу искусств начнется в августе.

Ольга Сурикова