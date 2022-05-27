Житель Севастополя за неделю успел совершить 15 краж из супермаркетов

Судя по всему кражи были мелкими

В Севастополе будут судить местного жителя 1984 года рождения за серию краж из магазинов города. Доказали его причастность к 15 эпизодам, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным следствия, с 18 по 24 октября прошлого года злоумышленник совершил 15 краж из гипермаркета «Большое Яблоко», торгового центра «Метро», гипермаркета № 3 «Новацентр К» и универсама «Яблоко» на общую сумму более 52 тыс. руб.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Гагаринского районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе родственники систематически обворовывали торговый центр на Шевченко.

Ольга Сурикова