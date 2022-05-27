В Крыму пресекли незаконный канал поставки оружия из Украины

Сработала ФСБ

В Крыму сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки огнестрельного оружия на полуостров с территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

«УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечен незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины. При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители Евпатории», — сообщила официальный представитель.

На задержанных заведены уголовные дела за незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, активность дистанционных мошенников с начала военной спецоперации России на Украине снизилась в несколько раз.

Ольга Сурикова