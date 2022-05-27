В Севастополе через неделю обещают начать общественные слушания по ПЗЗ

На них отводят месяц

В Севастополе в ближайшее время будет объявлено о проведении общественных слушаний по принятию правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Готовый проект уже поступил в департамент архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил 26 мая на заседании правительства директор департамента Максим Жукалов.

«В течение недели мы подготовим постановление о проведении процедуры собраний по всем внутригородским муниципальным образованиям, вынесем на рассмотрение заседания правительства, и потом начнем процедуру. То есть, где-то неделя, полторы – максимум», – пообещал он.

Жукалов разъяснил, что с 2022 года на проведение слушаний будет дан один месяц. В случае поступления большого количества обращений, отрабатываться они будут комиссией.

После принятия ПЗЗ, исчезнут многие вопросы по функциональности тех или иных земельных участков и разрешения на них определенных видов деятельности.

Напомним, ранее анонсировалось проведение общественных слушаний по ПЗЗ после майских праздников.

Ольга Сурикова