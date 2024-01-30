Житель Севастополя за неделю перечислил дистанционным мошенникам почти 5 млн рублей

Под предлогом защиты денег на банковском счету и предотвращения оформления кредитов посторонними лицами незнакомые люди по телефону убедили 61-летнего мужчину перечислить им 2,6 миллиона рублей личных накоплений, а также 2,2 миллиона рублей кредитных средств, которые он взял в трех банках, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Установлено, что 61-летнему документоводу позвонил мошенник, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что его деньгами пытаются завладеть мошенники. Для убедительности аферист передавал трубку своим сообщникам, которые назывались работниками банковских учреждений и сотрудниками органов госбезопасности. Они убедили потерпевшего перечислить все свои сбережения на продиктованные ими счета, а затем оформить кредиты практически во всех местных банках на максимально возможные суммы и также перечислить им деньги. В течении недели обманутый севастополец выполнял все инструкции позвонивших и по их требованию хранил разговор в тайне.

Но и этого телефонным аферистам показалось мало: они стали убеждать мужчину, что его квартиру пытаются продать по поддельной доверенности, поэтому необходимо срочно продать жилье, а деньги перевести на «безопасный» счёт. Только тут потерпевший засомневался, заподозрил неладное и рассказал о «таинственных собеседниках» своей знакомой. Женщина сразу поняла, что произошло и вместе с ним отправилась в полицию.

В полиции Севастополя подчеркнули, что о проблемах с деньгами по телефону сообщают только дистанционные мошенники.

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Ольга Сурикова