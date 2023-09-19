В Крыму зафиксирован новый вид дистанционного мошенничества

С помощью новой схемы мошенничества у жительница Симферополя потеряла более полумиллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, новая схема обмана заключается в том, что на мобильный телефон звонят неизвестные, которые представляются сотрудниками сотовой связи. Они сообщают потенциальной жертве о том, что у нее заканчивается срок действия номера телефона, после чего воспользоваться номером будет невозможно. Когда жертва соглашается продлить срок действия, на ее телефон приходит смс с кодом от Госуслуг.

Именно этот код неизвестные просят граждан продиктовать. На самом деле код, который приходит – является кодом смены пароля для доступа к Госуслугам, после передачи которого взламывается личный кабинет.

Таким образом за минувшие сутки мошенники выманили у доверчивой жительницы Симферополя 570 тысяч рублей.

Теперь новый цифровой помощник МВД Крыма будет предупреждать о новых видах мошенничества.

Для разработки бота N.АTI специалисты использовали женский образ, поскольку он «вызывает более доверительные отношения с аудиторией».

Читайте также: В Симферополе через домофон можно лишиться денег

Ольга Сурикова