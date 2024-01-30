Реставрация «Солдата и матроса» будет стоить бюджетам Севастополя и Москвы более 756 млн рублей

Проектные работы и сама реставрация скульптурной композиции «Солдат и матрос» будут стоить бюджету Севастополя 756 млн рублей. Соответствующая информация содержится в документах горхоза Севастополя.

Средства в дотационный севастопольский бюджет на эти работы передаются из бюджета Москвы. Проект реставрации обойдётся столице нашей родины в 28 млн, а сами строительные работы в 728 млн рублей.

Как ранее сообщало руководство ГБУ «Парки и скверы», проект уже готовила севастопольская компания ООО «Севпроектмонтаж», а губернатор Севастополя Михаил Развожаев обещал закончить строительные работы до 9 мая этого года.

Напомним, на обелиске «Штык и парус» почти полностью завершены реставрационные работы. Его реставрация началась в прошлом году. Полная стоимость работ составляет 731 млн рублей.