Севастопольцам учтут в квитанциях отключение воды

Севастопольцы, у которых не стоят дома счетчики водоснабжения, заинтересовались вопросом, как им теперь начислят плату после последних перебоев с водой в городе. При этом некоторым вода так и не доходила во время подачи ее по графику.

В ГУПС «Водоканал» пообещали, что период, когда практически весь город был обезвожен, будет учтен при начислении оплаты для тех потребителей, у которых не установлены счетчики на воду. Таким пользователям будет сделан перерасчет с учетом «отсутствия воды и подачи ее по часам», а также «продолжительности непредоставленной коммунальной услуги», пишет ForPost.

Таким образом, из суммы оплаты за водоснабжение будет вычтена сумма за неполученный объем воды. Именно такой порядок установлен пунктом 99 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Квитанции с перерасчетом абоненты Водонакала получат уже в феврале.

«Вопрос перерасчета в настоящее время прорабатывается специалистами, чтобы учесть все моменты», — ответили на госпредприятии, добавили в издании.

Ольга Сурикова