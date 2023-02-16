Житель Севастополя слал 12-летней девочке видео с порнографией

В Севастополе осужден мужчина, который в соцсети занимался развратными действиями с двенадцатилетней девочкой.

В октябре 2022 года 43-летний мужчина, проживая в с. Полюшко, познакомился в соцсети «ВКонтакте» с 12-летней девочкой. Он отправлял ей личные сообщения с порнографическими видеоматериалами и вел беседы на сексуальные темы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, в тот же день девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Мужчина заключен под стражу.

Ему вынесено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в Севастополе задержан 50-летний педофил, пристававший к 5-летней девочке.

Ольга Сурикова