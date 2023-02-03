В Севастополе будут судить педофила, пристававшего к 5-летней девочке

Нахимовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего педофила, пристававшего к 5-летней девочке, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, в конце ноября 2022 года пьяный мужчина, заманил в свою комнату 5-летнюю соседку по общежитию, пообещав показать мультфильмы.

Оставшись с девочкой наедине, он продемонстрировал ей порнографические видеоматериалы на своем мобильном телефоне, одновременно прикасаясь к ребенку руками.

Мать заметила исчезновение дочери и вместе с соседями и отбила ребенка у злоумышленника, которого задержали полицейские. Сейчас педофил находится под стражей.

Напомним, в Севастополе суд вынес приговор местному жителю, который в течение шести лет совершил 17 преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности. Среди потерпевших были, в том числе, и малолетние дети.