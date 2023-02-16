Следком расследует обрушение потолка в квартире на Б. Морской

Специалисты Следкома Севастополя после публикаций СМИ об обрушившемся потолочном перекрытии в квартире на Б.Морской провели осмотр дома.

Жители дома по улице Большая Морская, 15, рассказали, что во время замены кровли обрушился потолок, часть перекрытия упала на детскую кроватку, благо никто не пострадал. Также жильцы жаловались, что при работах по замене кровли сотрудники подрядной организации повредили сеть теплоснабжения, одна из труб лопнула, в результате чего из-за намокания часть потолка в квартире провисла и затем рухнула.

Сегодня ранним утром сотрудники следственного отдела Севастополя провели осмотр пострадавших квартир, чердачного и подвального помещений, ведется работа с жильцами дома.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников подрядной организации, осуществляющей ремонтные работы на объекте, на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Проверка продолжается.

Ольга Сурикова