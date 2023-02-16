Сборная Севастополя по тайскому боксу в тройке лучших на юге России

Севастопольские спортсмены привезли 6 медалей с Чемпионата и Первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу.
Наша сборная стала третьей в общекомандном зачете. В соревнованиях приняли участие 350 бойцов из 14 регионов России.
Севастопольскую сборную тренирует известный в городе Сергей Архипов.
🥊Наши бойцы взяли:
🥇Эрик Джатиев (до 60 кг)
🥇Ренат Нафгутдинов (до 51 кг)
🥉 Ярослав Галушко (до 51 кг)
🥈Давид Сухотин (до 48 кг)
🥉Дмитрий Варваринец (34 кг)
🥉Руслан Азаров (48 кг).
Спортсмены 10-13 лет отправятся 24 апреля в Выборг, а входящие в возрастные категории от 14 до 17 лет поборются в июле на тюменских рингах, за право войти в состав сборной России.
Напомним, юная боксерша из Севастополя взяла золото на межрегиональных соревнованиях.
Дмитрий Островский