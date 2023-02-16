Сборная Севастополя по тайскому боксу в тройке лучших на юге России

Севастопольские спортсмены привезли 6 медалей с Чемпионата и Первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по тайскому боксу.

Наша сборная стала третьей в общекомандном зачете. В соревнованиях приняли участие 350 бойцов из 14 регионов России.

Севастопольскую сборную тренирует известный в городе Сергей Архипов.

🥊Наши бойцы взяли:

🥇Эрик Джатиев (до 60 кг)

🥇Ренат Нафгутдинов (до 51 кг)

🥉 Ярослав Галушко (до 51 кг)

🥈Давид Сухотин (до 48 кг)

🥉Дмитрий Варваринец (34 кг)

🥉Руслан Азаров (48 кг).

Спортсмены 10-13 лет отправятся 24 апреля в Выборг, а входящие в возрастные категории от 14 до 17 лет поборются в июле на тюменских рингах, за право войти в состав сборной России.

Напомним, юная боксерша из Севастополя взяла золото на межрегиональных соревнованиях.

Дмитрий Островский