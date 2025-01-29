Житель Севастополя проведет 18 лет в колонии за госизмену

41-летний Сергей Сауляк был задержан в декабре 2022 года по подозрению в госизмене. В мае 2024 года суд первой инстанции признал его виновным за вовлечение людей в совершение теракта и госизмену.

Он был сторонником украинской идеологии и был завербован СБУ в 2016 году. После начала СВО мужчина за деньги передавал иностранной спецслужбе информацию о ВС РФ.

«Кроме того, Сергей Сауляк по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего знакомого для совершения теракта – поджога административного здания на территории Севастополя», — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

В ведомстве отметили, что ранее его сообщника приговорили к 21 году колонии строгого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме.

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Ольга Сурикова