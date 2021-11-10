Экс-депутат Ялты задержан по подозрению в госизмене

Оперативное видео ФСБ

В Крыму сотрудниками ФСБ задержан гражданин России, который подозревается в осуществлении деятельности в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России», – говорится в сообщении.

На задержанного заведено уголовное дело по статье 275 УК РФ – «Государственная измена». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

По предварительным данным, речь идет о бывшем депутате Ялтинского городского совета второго созыва Юрии Ломенко. 8 ноября 2021 года на внеочередном заседании было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Ломенко по собственному желанию с 25 октября 2021 года.

В мае 2017 года Ломенко создал крымскую региональную общественную организацию национально-культурная автономия «Украинцы Крыма», в октябре 2021 года она была ликвидирована самим инициатором.

Ольга Сурикова