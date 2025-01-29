Краснодарский таксист занимался хищением денег у севастопольских пенсионеров

Таксист по поручению мошенников несколько раз приезжал на полуостров, чтобы обманом похищать деньги у пожилых граждан.
Перед этим его работодатели звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками силовых структур и сообщали, что имеющуюся у них наличность нужно срочно проверить на подлинность и неучастие в финансировании терроризма.
Доверчивые пенсионеры передавали «для проверки» от 114 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Как только была собрана крупная сумма, приезжал курьер мошенников, забирал деньги и перечислял их своим кураторам.
Задержали гастролёра, когда он приехал к очередной жертве за 950 тысячами рублей. При себе у него было 1,3 млн рублей, которые он похитил у симферопольских пенсионеров, но не успел перечислить.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Ольга Сурикова