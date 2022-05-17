Житель Севастополя получил срок за принуждение к даче ложных показаний

Он угрожал убить ребенка свидителя

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за принуждение свидетеля к даче ложных показаний по уголовному дело.

Подсудимый угрожал своей жертве убийством, а также ее ребенка, при этом применял насилие. Он хотел, чтобы девушка изменила свои показания о нанесении телесных повреждений ее сожителю обвиняемым.

«Впоследствии К., угрожая свидетелю шилом, потребовал изменить ранее данные ей показания по уголовному делу, дав ложные показания о его непричастности к причинению вреда здоровью. Затем, принуждая А. выполнить его требования, нанёс ей удары шилом в ногу, высказав А. предупреждение и угрозу убийством ее и ее сына, в случае не изменения показаний», — говорится в сообщении пресс-службы Ленинского районного суда.

Мужчину признали виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Севастополе пожилой мужчина грозился убить шилом собственную жену.

Ольга Сурикова