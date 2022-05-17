В Севастополе будут судить брачного афериста-выходца из Африки

Скрывался в подмосковной Балашихе

В Севастополе суд будет рассматривать уголовное в отношении гражданина одного из государств Западной Африки, который проживает в Подмосковье. Он обманул доверчивых женщин почти на два миллиона рублей под предлогом создания семьи.

Аферист знакомился в соцсетях с жительницами различных регионов России. «Он представлялся иностранным военным, пилотом гражданской авиации или волонтером международной гуманитарной организации. Имена выдумывал, отправлял чужие фотографии, выдавая их за свои. Войдя в доверие, он предлагал создать семью», — рассказали в пресс-службе МВД.

В переписке он рассказывал женщинам об отправке им дорогостоящих подарков, а также крупных сумм в иностранной валюте. Далее, по легенде, он якобы узнавал о проблемах при прохождении посылок таможенного контроля. Выяснялось, что надо срочно оплатить пошлину. При этом он указывал реквизиты своих счетов.

«Три женщины – жительницы Севастополя, Калининграда и Челябинской области – поверили и перевели ему денежные средства. Однако выяснилось, что никаких подарков мужчина не отправлял, а полученные деньги похитил. Общий материальный ущерб от его действий превысил 1,8 млн рублей», — также сообщили в ведомстве.

Летом 2021 года иностранец был задержан сотрудниками полиции Севастополя при силовой поддержке коллег из Росгвардии.

Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд. Органами предварительного следствия приняты меры по возмещению материального ущерба, причиненного в результате криминальных деяний, на сумму 1,3 млн рублей.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МВД России

