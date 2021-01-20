В Севастополе дед пырнул бывшую жену шилом

Страсти между бывшими супругами не угасают даже в возрасте почти 70 лет

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя за угрозы расправой бывшей жене, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Ссора между бывшими пожилыми супругами едва не закончился трагедией.

Сообщение в полицию поступило от 64-летней местной жительницы с заявлением о том, что ей угрожают убийством.

«Как стало известно, 68-летний мужчина пришёл в гости к экс-супруге в состоянии алкогольного опьянения и у них начался скандал. Во время ссоры бывший муж стал угрожать женщине расправой, а затем от слов перешёл к действиям – он нанёс ей несколько ударов шилом и скрылся», – отметили в ведомстве.

Потерпевшая с травмами обратилась в медицинское учреждение, и, опасаясь за свою жизнь, сообщила о случившемся в полицию.

Оперативники Нахимовского района задержали подозреваемого. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Севастополе муж подозревается в убийстве жены, тело которой было найдено 23 декабря. Сейчас мужчина задержан.

Ольга Сурикова