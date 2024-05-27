Житель Севастополя обокрал ящик для пожертвований в одном их храмов 

Житель Севастополя задержан по подозрению в шести эпизодах краж с проникновением.
Он повредил замок и проник в строящийся дом, офисное помещение, два подсобных помещения на строительных объектах, мясной магазин, а в последнем случае вскрыл ящики для пожертвований на территории одного из городских православных храмов. Его добычей стали различные электроинструменты, система видеонаблюдения, микрофоны и кабели, медные изделия, еда, а также пожертвования прихожан, сообщили в пресс-службе полиции города.
Он успел причинить ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.
Злоумышленником оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В результате его противоправной деятельности причинен имущественный ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.
Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, в Севастополе двое мужчин проникали в православные храмы и похищали с икон драгоценные изделия, принесенные в дар прихожанами.
Ольга Сурикова