Результаты праймериз «ЕР» в Севастополе

Стали известны результаты предварительного голосования «ЕР» по спискам и одномандатным округам для последующего выдвижения депутатов в Законодательное Собрание Севастополя.

Голосование за участников проходило с 20 по 26 мая.

По результатам предварительного голосования Екатерина Алтабаева набрала —13 811 голосов. Депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач на втором месте с результатом 10 940 голосами. В тройке лидеров руководитель регионального исполкома ОНФ Лариса Мельник — 10285 голосов.

На 4-й позиции действующий депутат Закса Сергей Лисейцев с 9829 голосами.

5-место — руководитель общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Севастополе Инна Гончарова. За нее отдано 9518 голосов.

Участник СВО Михаил Сухенко на 6-й позиции с 9244 голосами. 7-ю позицию получила зампредседателя Общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина, за нее отдали 8998 голосов.

8-е место получил директор «Севастопольстройпроекта» Константин Пирогов — 8719 голосов. Главрач 1-й горбольницы Андрей Коситченков — 9-е место с 8595 голосами.

На 10 месте участник СВО Алексей Жучков — 8245 голосов.

Далее по списку:

Замдиректора Дирекции международного сотрудничества СевГУ Елизавета Цокур — 7917 голосов; директор ГБУ Севастополя «Молодежный центр» Денис Кондратьев – 7657 голосов;

депутат Заксобрания г.Севастополя Вячеслав Камзолов -7487 голосов;

депутат Нахимовского муниципалитета Александр Брыжак -7247 голосов;

член Общественной палаты Севастополя Инна Тебенева -7078 голосов;

директор «Севастопольского академического театра танца им. В.А. Елизарова» Александр Елизаров – 7061 голос;

председатель Севастопольской региональной благотворительной общественной организации социальной поддержки гражданских инициатив «Защитники» Любовь Шмиголь — 6729 голосов;

директора ГБУК «Дворца культуры рыбаков», депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Зенина – 6550 голосов:

участник СВО Максим Дроздов — 6470 голосов;

заместитель руководителя по общественным проектам государственного фонда по Севастополю «Защитники Отечества», президент РБОО «Совет жен и матерей воинов-участников СВО» Виктория Тупчаненко — 6307 голосов;

депутат Нахимовского муниципалитета Максим Мандрицкий – 6217 голосов;

директор ГУП гСевастополя «Агентство Союзпечать» Игорь Акимов – 5594 голоса;

участник СВО Дмитрий Гаврилов – 5578 голосов;

участник СВО Юрий Астафьев — 5156 голосов.

Также стали известны победители по одномандатный округам.

На избирательном округе №1 победил нынешний депутат Заксобрания Павел Харламов — 2482 голоса, на избирательном округе №2 победил действующий депутат Заксобрания Василий Зубенко — 1650 голосов, на избирательном округе №3 победил глава Гагаринского муниципалитета Севастополя Алексей Ярусов —2098 голосов, на избирательном округе №4 победил председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев — 2336 голосов, на избирательном округе №5 победил Герой России, участник СВО Роман Кулаков —2271 голос, на избирательном округе №6 победил депутат Заксобрания Вячеслав Аксенов —1923 голоса, на избирательном округе № 7 победил сенатор от Севастополя Сергей Колбин —1505 голосов, на избирательном округе №8 победил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин —1529 голосов.

Итоговые результаты праймериз утвердят на заседании Президиума Генсовета партии «Единая Россия» 30 мая.

Выборы в Заксобрание состоятся 8 сентября 2024 года. Они пройдут по смешанной системе, 16 депутатов будут избираться по спискам, 8 депутатов по одномандатным округам.

Ольга Сурикова