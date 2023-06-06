Житель Севастополя через соцсети развращал местных и челябинских школьниц

Житель Севастополя задержан за совершение с 2015 года половых преступлений против школьниц посредством соцсетей, сообщила пресс-служба регионального управления ГСУ Следкома.

Обвинение предъявлено безработному 31-летнему жителю Севастополя. Он с 2015 года в Интернете подыскивал несовершеннолетних девочек для знакомства. В ходе переписки мужчина входил к ним в доверие, переходил на непристойные темы и пересылал им фотографии развратного содержания, склоняя школьниц к ответным действиям.

Оперативниками его деятельность пресечена до того, как данные факты стали известны родителям подростков. Задержание подозреваемого проводилось при силовой поддержке СОБР «Сокол» Росгвардии.

В ходе обыска у мужчины по месту жительства изъяты электронные носители информации, содержащие материалы порнографического характера и подтверждающие его развращение детей.

Потерпевшими признаны школьницы из Севастополя и Челябинска. Также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта уголовного дела мужчины.

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Ольга Сурикова