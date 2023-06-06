В Севастополе автоледи чуть не задавила мужчину с маленьким ребенком

В сети появились кадры наезда машины на мужчину с ребенком. Авторы публикаций сообщают, что женщина-водитель отвлеклась на телефон.

ДТП произошло на конечной остановке в балке Бермана.

Напомним, в апреле произошло ДТП на перекрестке улиц Ленинградская и Ивана Голубца, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.

Авария произошла в 20:30. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, автоледи 1991 г.р., управляя «Хёндэ Солярис», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мопедом «Хонда».