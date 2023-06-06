В Севастополе судили младшего сержанта Тряпкина за уклонение от службы в период мобилизации

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Черноморского флота младшего сержанта Тряпкина, осужденного за уклонение от службы в период мобилизации.

Как сообщает пресс-служба суда, в период мобилизации Тряпкин, будучи военнослужащим-контрактником, с целью временно уклонения от прохождения военной службы, желая помочь своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми, без уважительных причин в октябре 2022 года не явился к месту военной службы и с указанного времени проживал в Симферополе, где, как отмечается, проводил время по своему усмотрению.

3 февраля 2023 года Тряпкин прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной.

Тряпкин свою вину признал в полном объеме.

Суд признал Тряпкина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пяти лет четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок в апелляционном порядке.

Ольга Сурикова