Житель Крыма задержан за сотрудничество с СБУ

Житель Крыма задержан за помощь украинской агентурной сети, сообщает центр общественных связей ФСБ.
По заданию кураторов он забрал из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для агентурной сети СБУ. За это он получил денежное вознаграждение.
Дома у него нашли украинский герб, каску с фашистскими символами и дневник, где задержанный описывал свои задания.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, недавно ФСБ задержала жителя Крыма и иностранца, которые собирали сведения о российских военных в Керчи и Севастополе.
Ольга Сурикова
Видео: ЦОС ФСБ
Видео: ЦОС ФСБ