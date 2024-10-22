В Севастополе парень разнял драку и наградил себя за это телефоном драчуна

Оперативники задержали 25-летнего местного жителя за кражу дорогого мобильного телефона, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Установлено, что ночью в компании молодых людей споры переросли в драку. Потасовку между несколькими приятелями разняли и все разошлись. Спустя некоторое время один из участников конфликта заметил пропажу своего телефона стоимостью 60 тысяч рублей и обратился в полицию.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Оказалось, что 25-летний местный житель, который разнимал участников потасовки, заметил выпавший телефон и похитил его. Он продал девайс случайному прохожему. Оперативникам при этом удалось найти покупателя и вернуть телефон законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что севастопольцу грозит пять лет тюрьмы за найденный телефон

Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба УМВД России в Севастополе