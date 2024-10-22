Похороненный в амфоре ребенок: находка на территории Херсонеса

На территории древнего Херсонеса археологи обнаружили крайне необычное для античных городов захоронение. В подвале одного из домов была амфора, в которую был помещен труп ребенка.

По словам завотделом «Городище и некрополь» музея-заповедника Даниила Костромичева, находка свидетельствует о наличии среди горожан «жителей негреческого происхождения».

«Такие погребения под полами жилых домов, на территории дома характерны для варварского населения Крыма, для поздних скифов, для жителей Крыма римского времени», — пояснил Костромичев во время пресс-конференции.

Сделанное открытие меняет представления о жизни в древнем городе. Таким образом был нарушен запрет на захоронение в границах города. Ранее, отметил он, на территории Херсонеса ничего подобного не находили. Варвары часто хоронили прямо в доме, но для древнего городища это было не характерно.

Напомним, ранее археологи Херсонеса Таврического показали видео, на котором рассказывается еще об одной интересной находке ‒ античном алтарике с выемкой для жертвоприношений.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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