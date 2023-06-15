Житель Инкермана в течение месяца грабил и нападал на соседей

Многократно судимый житель Севастополя вновь предстанет перед судом за покушение на убийство пенсионерки. В течение сентября и октября 2022 года он в пьяном состоянии совершил серию преступлений против личности и имущества жителей Инкермана.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, 21-летний парень, затаив обиду на пожилую соседку, проник через балкон в ее квартиру дома по улице Яблочкова, где попытался задушить пенсионерку подушкой и руками. В какой-то момент женщина потеряла сознание. А молодой человек, полагая, что убил соседку, скрылся. Однако вскоре потерпевшая пришла в сознание.

Также установлено, что возле дома по улице Погорелова он напал на прохожего и, угрожая палкой, похитил мобильный телефон. Кроме того, близ улицы Линейной он угнал припаркованный у обочины автомобиль «ВАЗ-21074», после чего в поселке Любимовка был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время следователем СКР расследование уголовного дела завершено материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

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Ольга Сурикова