В Севастополе водитель иномарки влетел в автобус и скрылся с места ДТП

Сегодня рано утром произошло ДТП на улице Героев Революции, виновник которого скрылся с места аварии.

«Неустановленный водитель автомобиля Фольксваген в районе дома № 23 по улице Героев Революции при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ, под управлением 44-летнего водителя, который двигался по главной дороге слева по ходу движения автомобиля», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате дорожной аварии водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается личность и местонахождение водителя, управлявшего автомобилем Фольксваген.

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Ольга Сурикова