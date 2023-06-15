Губернатор Севастополя подписал соглашение с платежной системой «Мир»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев участвует в ПМЭФ-2023. Уже подписано соглашение с платежной системой «Мир».

Как отметил губернатор, данное соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития инфраструктуры безналичной оплаты, в том числе проезда в городском транспорте.

В ближайшей перспективе банковские карты на базе платежной системы «Мир» могут заменить действующий небанковский проездной билет.

«Развитие города невозможно без современных электронных сервисов. Национальная платежная система «Мир», это часть нашего технологического суверенитета. «Мир» может обеспечить 100% импортозамещение в финансовой сфере», — отметил глава Севастополя.

Он добавил, что наш регион 9 лет был полигоном для внедрения и создания национальной платежной системы, а сейчас этот продукт продвигают по всей стране.

Развожаев напомнил, что весь летний курортный сезон 2023 года в Севастополе можно ездить дешевле в общественном транспорте благодаря платежной системе «Мир». При оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон, предоставляется скидка в 8 рублей.

Ольга Сурикова