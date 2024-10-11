Житель Феодосии задержан за шпионаж в пользу Украины

Происшествия
11-10-2024
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ФСБ задержала жителя Феодосии, который собирал и распространял сведения об объектах и вооружениях Черноморского флота РФ, а также оказывал финансовую помощь ВСУ, сообщает УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Данные злоумышленник распространял через разработанные украинскими спецслужбами чат-боты: он рассекречивал расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также отправлял фото одной из воинских частей, дислоцированных в городе.

Помимо этого, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого осуществлял переводы на сумму в 1000 гривен в пользу ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Подозреваемый признал вину и заключен под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя Ялты за шпионаж в пользу СБУ получил 16 лет колонии строго режима.

Ольга Сурикова
Видео: УФСБ по Республике Крым и Севастополю

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