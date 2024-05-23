Жителя Ялты за шпионаж в пользу СБУ получил 16 лет колонии строго режима

На заседании Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого была проверена законность приговора Верховного Суда Республики Крым, которым гражданин России Юрий Ломенко осужден за государственную измену в форме шпионажа.

В ноябре 2021 года агент иностранных спецслужб задержан сотрудниками ФСБ. Установлено, что

крымчанин в период 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор информации, представляющую гостайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России.

В ноябре 2023 года Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год.

По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.

Ольга Сурикова