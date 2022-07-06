В Севастополе автоледи сбила пенсионерку

Женщина доставлена в больницу

В Севастополе сегодня, 6 июля, на пешеходном переходе в районе проспекта Генерала Острякова, 135 (остановка общественного транспорта Генерала Хрюкина) была сбита пожилая женщина. ДТП произошло в 9:50.

«Девушка 1986 года рождения, управляя автомобилем «Хендай», не уступила дорогу пешеходу и совершила наезд на женщину 1956 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта», —сообщила подробности произошедшего заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

Пешеход получила травмы и доставлена в лечебное учреждение.

На месте ДТП признаков опьянения у водителя автомобиля «Хендай» не установлено.

Напомним, в Севастополе недавно несовершеннолетний водитель мопеда наехал на пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе