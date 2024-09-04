Житель Балаклавы сядет на 12 лет за незаконный оборот наркотиков

Суд Севастополя признал 23-летнего мужчину виновным по нескольким статьям УК РФ, включая незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере и покушение на сбыт наркотиков через Интернет.

Мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами в Интернет-мессенджере для торговли мефедроном. Он должен был расфасовать партию на более мелкие дозы и сбыть в Севастополе, но был задержан полицией после получения партии наркотика из тайника.

Ранее он же, находясь у себя дома, сбыл более 2 г амфетамина знакомому. Кроме того, у него дома обнаружены амфетамин и ЛСД.

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Анна Левина