В Севастополе до 26 сентября продлён запрет на посещение лесов!

Соответствующий приказ издал департамент природных ресурсов и экологии Севастополя.

Без разведения огня, со строгим соблюдением противопожарных правил отдохнуть можно только здесь:

— «Сапун-Гора»;

— Урочище «Золотой пляж» (береговая полоса Чёрного моря);

— Урочище «Ближний пляж»;

— Место отдыха «Алсу»;

— Зона отдыха «Сухая речка»;

— Урочище «Аязьма» (Инжир);

— Скала Парус;

— Турецкая поляна;

— Зона отдыха «Узунджа»;

— Зона отдыха «Мыс Сарыч»;

— Парк 35-летия Победы (Толстяк);

— III кордон.

Разводить костры и пользоваться мангалами в это время можно только на оборудованной территории Тороповой дачи!

«На всей территории Севастопольского лесничества введены ограничения пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств (велосипеды, электро-мотоциклы, кроссовые мотоциклы, джипы и т.д.). Созданы мобильные группы для дополнительного патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении и посещаемых лесных участков. В случае нарушения ограничений влечёт административную ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ», — отметили в Севприроднадзоре.

В ведомстве добавили, что Большая севастопольская тропа, которая проходит в зоне Севастопольского лесничества, закрыта к посещению. Однако ее часть от Балаклавы до пляжа «Серебряный», открыта для туристов.

В связи с неблагоприятной пожароопасной обстановкой запрещено использование мангальных зон на территории общедоступных мест: урочище «Аязьма» (Инжир), «Турецкая поляна».

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Анна Левина