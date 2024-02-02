Житель Астрахани приехал в Севастополь работать курьером телефонных мошенников

В Севастополе задержали жителя Астрахани, подозреваемого в мошенническом хищении денег у пенсионеров

Молодой человек подозревается в хищении денег по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

18-летний молодой человек переехал из Астрахани в Севастополь в поисках легкого и быстрого заработка. Обнаружил объявление о работе курьером. Он связался с анонимным администратором канала и после уточнения деталей дал согласие сотрудничать.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к трем эпизодам преступной деятельности, от которой пострадали двое женщин 83 и 85 лет и один мужчина 68 лет, передавшие аферисту 740 тысяч рублей и 1200 долларов. У задержанного были обнаружены деньги, которые он забрал у пенсионера, сообщили в пресс-службе полиции города.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.

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Ольга Сурикова