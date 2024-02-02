В Севастополе полиция устанавливает личности мигрантов, напавших на местного жителя

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что 19-летний студент одного из городских вузов указал в заявлении, что «вечером на улице его догнали трое неизвестных, сбили с ног, силой попытались отобрать принадлежащий ему рюкзак, а чтобы подавить его сопротивление, нанесли несколько ударов».

Молодой человек по разговорам нападавших понял, что они, видимо, приняли его за «закладчика» наркотиков и начали рыться в его рюкзаке.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что Следком поручил возбудить уголовное дело по факту избиения севастопольца мигрантами.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю