Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград!

Сегодня 2 февраля вся страна отмечает 81-ю годовщину Сталинградской битвы.

Сталинградская битва стала главным сражением ХХ века. Именно она переломила ход Великой Отечественной войны.

Ключ ко всей нефти Советского союза

Немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс одним из первых предлагал занять Сталинград и превратить его в базу для наступления вермахта на южные районы Советского Союза, для похода за бакинской и грозненской нефтью.

Через Сталинград шли все коммуникации на юг и на восток. Гитлер небезосновательно надеялся, что в случае успеха на этом направлении в войну против СССР включатся Япония и Турция. Кроме того, для фюрера имела значение символика — он рассчитывал использовать в пропаганде разгром Красной армии в «городе Сталина».

Двести дней продолжалась битва. Не раз жребий Сталинграда висел на волоске.

Битва началась в середине июля 1942-го. У немцев было превосходство в авиации — и город бомбили нещадно.

14 сентября армия Паулюса вышла к окраинам Сталинграда. К тому времени эвакуировать удалось только треть населения. Десятки тысяч сталинградцев погибли под бомбами.

Шли упорные и кровопролитные оборонительные бои, город защищала 62-я армия генерала Василия Чуйкова. В кварталах, превращенных в руины, они сражались за каждый камень, за каждый клочок земли.

Самым трудным временем был октябрь 1942 года. Гитлеровцы заняли почти весь центр Сталинграда. Дивизии героической 62-й армии держали оборону в нескольких заводских корпусах и на нескольких километрах берега Волги.

Дом Павлова

Сержант Яков Павлов вместе с тремя бойцами выбил противника из четырехэтажного дома в центре города. На два месяца руины стали неприступной крепостью. Дом Павлова стал одним из символов сталинградской победы.

Еще одно легендарное имя — Василий Зайцев. За несколько недель битвы он уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайперов.

Операция «Уран»

Сталинград остался неприступным для немцев. Тем временем советские полководцы готовили наступательную операцию под кодовым названием «Уран». Решающую роль в ней было суждено сыграть войскам Донского фронта, которым командовал Константин Рокоссовский — будущий маршал.

В ноябре инициатива перешла к Красной армии.

23 ноября 1942 года Красной армии удалось сомкнуть кольцо вокруг замерзавшей в Сталинграде армии Паулюса. Но с ходу уничтожить окруженную 6-ю армию вермахта не удалось.

Попытка прорыва Манштейна

Немцам удалось организовать воздушный мост в Сталинград. Блокированная армия с горем пополам, но всё-таки получала боеприпасы и продовольствие. На выручку к Паулюсу двинулись войска группы армий «Дон» под командованием Эриха фон Манштейна.

К 20 декабря Манштейн приблизился к окруженной группировке Паулюса на 35–40 км. В критической ситуации, после бурных штабных споров, на помощь Сталинградскому фронту из резерва Ставки была переброшена 2-я гвардейская армия генерала Родиона Малиновского — и вскоре ситуация на фронте снова изменилась. Прорыв Манштейна захлебнулся в кровопролитных предновогодних сражениях в районе Котельниково.

Капитуляция армии Паулюса

9 января немцам предъявили ультиматум с предложениями о прекращении сопротивления «в условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного кровопролития».

Паулюс тянул с капитуляцией. В его распоряжении оставалось 20 суток. В день окончания срока ультиматума началось наступление армий Донского фронта, которое, конечно, не было легкой прогулкой.

Наконец ранним утром 31 января 1943 года на ломаном русском немецкий командующий произнес давно заготовленную фразу, в которой говорил о себе в третьем лице: «Фельдмаршал Паулюс сдается Красной армии в плен».

В первые дни февраля свершилась развязка многомесячного противостояния. Последним капитулировал 11-й немецкий корпус генерала Карла Штрекера. Ставка получила донесение Рокоссовского:

Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16:00 2.2.43 г. закончили разгром и уничтожение сталинградской группировки врага… В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились.

Значение Сталинградской битвы

В финале противостояния в Сталинграде в плен сдались около 92 тыс. гитлеровцев. Из них около 2500 офицеров, 24 генерала и фельдмаршал. Общие людские потери немцев и их союзников за 200 дней битвы составили более полутора миллионов. Это сравнимо со всеми потерями гитлеровцев за предыдущие годы войны.

Стратегическое значение Сталинградской битвы заключалось в том, что она стала поворотным моментом в ходе Второй мировой войны на Восточном фронте. Захват Сталинграда был важным успехом для Германии, поскольку этот город был одним из крупнейших промышленных центров СССР. Став владельцами Сталинграда, немцы имели возможность контролировать весь Южный фронт.

Однако, отражение атак на Сталинград привело к тому, что немцы были разбиты и вынуждены отступить. Эта победа над Германской армией сыграла ключевую роль в дальнейшем ходе войны.

Для СССР победа в Сталинградской битве стала символом нации и мотивацией для последующих военных успехов. Российский народ пережил труднейший период в своей истории, но благодаря упорству и духовной силе доказал себе и всему миру, что может преодолеть любые трудности.

Кроме того, победа в Сталинградской битве была важна для международного сообщества, поскольку раньше многим казалось, что Германия оказалась непобедимой в Второй мировой войне. Однако, союзники понимали, что победа СССР в Сталинградской битве положила начало наступательному ходу, который смог разгромить немецкие войска.

Источник: Извести